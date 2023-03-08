Людству знадобиться 300 років для досягнення гендерної рівності, - ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає, що людство втрачає рівень гендерної рівності, досягнутий за останні десятиліття. Про це він заявив під час виступу перед Комісією зі статусу жінок, передає CNN.

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"До гендерної рівності залишилося "300 років", згідно з останніми оцінками ООН-Жінки, організації ООН, яка займається гендерною рівністю та розширенням прав і можливостей жінок", — заявив Гутерріш.

ОНН фіксує високі показники материнської смертності, примушування дівчат до раннього шлюбу, викрадення та напади на дівчат, коли вони відвідували школу. Зауважимо, що дослідження, на основі якого виступав Гутерріш, не враховують Іран, представника якого виключили з команди дослідників через протести в країні за порушення прав жінок.

У звіті, представленому Раді з прав людини в Женеві, також відзначається зростання кількості примусових і дитячих шлюбів, кількості заборон, які виключає жінок з інших громадських місць, таких як парки та спортзали, та інші обмеження щодо працевлаштування та вільного пересування в Афганістані.

"Кризи та конфлікти в першу чергу і найгірше впливають на жінок і дівчат, зокрема, це стосується України як приклад. Минулого року ООН закликала розслідувати повідомлення про зґвалтування та сексуальне насильство щодо українських жінок і дітей після вторгнення Росії", — додав Гутерріш.

Нещодавно стало відомо, що керована талібами адміністрація Афганістану наказала всім місцевим та іноземним неурядовим організаціям припинити роботу жінок-співробітниць. Крім того, в країні почали повністю дотримуватися законів шаріату, які включають публічні страти, побиття камінням, ампутацію кінцівок тощо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com