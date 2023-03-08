Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні: Зеленський привітав жінок з 8 березня (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. В своєму зверненні він підкреслив важливості рівності чоловіків та жінок в Україні, а також подякував всім українкам, які воюють за Україну на всіх фронтах.

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Звернення голови держави опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Зеленський згадав, що в попередні роки 8 березня завжди дякував своїй мамі та дружині, а також жінкам, які працюють з ним. Важливо, як підкреслює президент, в його команді, зокрема, жінки і чоловіки працюють на рівних як колеги.

"Ми рівні, ми вільні, ми в міцній Україні! Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати всім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють – воюють за Україну. Згадати, подумати й подякувати всім жінкам, які віддали свої життя за нашу державу", — сказав Зеленський.

Він закликав кожного українця з нагоди 8 березня подякувати мамам, коханим за повагу й силу.

"Разом ми сильні. Разом ми нездоланні. Разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обов'язково. Слава Україні!", — підсумував президент.

Історія Міжнародного жіночого дня: в чом сенс 8 березня

Традиція проведення свята саме 8 березня почала закріплюватися після 1914 року. Тоді жінки з різних країн світу вийшли на мітинги відстоювати свої права. Справа в тому, що ще в 20 ст. жінки були суттєво обмежені в правах навіть у розвинених країнах: не мали права голосу, вибору, були обмежені в працевлаштуванні.

З метою зрівняти права людей виник рух за права жінок. В різних містах по всьому світу жінки почали виходити на мітинги, вимагаючи рівності з чоловіками.

У 1913 та 1914 роках, у рамках руху за мир, мільйони жінок по всій Європі, Російській імперії і Північній Америці вийшли 8 березня з протестами проти насування Першої світової війни. Лише 1914 року день відзначався 8 березня одночасно в шести країнах: Австро-Угорській імперії, Данії, Німецькій імперії, Нідерландах, Російській імперії та Швейцарії.

З того часу у світі 8 березня вважається саме Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Зауважимо, що у більшості країн світу цей день не вважається вихідним, як в Україні.

Водночас, нещодавно більше 1,3 млн українців проголосували в "Дії" за те, щоб залишити 8 березня вихідним, хоча під час воєнного стану всі додаткові вихідні скасовуються.