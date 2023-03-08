Кожен другий новий ФОП в Україні відкриває жінка: дослідження

В 2023 році, станом на 8 березня зареєстрували 36 892 нових ФОП, з них 51% або 18 776 створили жінки. Тобто кожен другий малий бізнес в Україні відриває жінкиа.

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Про це свідчать дані гендерного розподілу підприємців, проведеного аналітиками Опендатабот.

В статистиці нових ФОП частиках бізнесів, які відкривали жінка, систематично росла з 2017 року. У 2020-2021 роках кількість відкритих нових ФОП чоловіками і жінками майже вирівнялася, у 2022 році підтримці чоловічої статі зареєстрували більше нових бізнесів, ніж жіночої.

Загалом протягом 2022 року жінки зареєстрували понад 93 тисячі фопів — це 48% від загальної кількості нових малих бізнесів.

"Третина нових ФОП, зареєстрованих жінками, займаються роздрібною торгівлею — їх майже вдвічі більше, аніж чоловіків у цій категорії. 10 658 підприємиць розпочали власну справу в сфері ІТ — друге місце за кількістю реєстрацій. Натомість це лише 34% від загальної кількості фопів за цією категорією", — розповіли аналітики.

Водночас у 2022 році жінки відкрили більше ФОП, ніж чоловіки у сфері надання інших індивідуальних послуг (85% нових справ — жінки), в виробництві одягу, освіті та HR (75%), соцдопомозі (74%) та охороні здоров’я (72%) тощо.

Щодо керівних посад, то частка жінок все ще лишається меншою.

"Рік у рік кількість жінок-директорів середнього та великого бізнесу зменшується. У 2021 році лише 35% бізнесів очолювали жінки. Рік повномасштабного вторгнення скоротив їх кількість до 29%. Загалом торік було відкрито 9 405 компаній під керівництвом жінок", — зауважують екперти та додають, що у 2023 році намітилася тенденція на зростання.

Від початку 2023 року було відкрито 3849 бізнесів, а жінки очолюють 30% нових компаній.

Джерело фото: ua.depositphotos.com