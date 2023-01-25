Персонажі-цукерки зникнуть з реклами M&M'S на невизначений час

Компанія Mars LLC, що випускає різнокольорові цукерки M&M'S, вирішила взяти паузу в використанні персонажів-цукерок, що розмовляють, в рекламній кампанії солодощів. Відтепер комік та актриса Майя Рудольф буде новим обличчям продукції.

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Про це компанія повідомила в своєму Twitter.

Останнім часом M&M'S збільшив кількість персонажів у вигляді драже і вони втратили виражені гендерні ознаки. Крім того, вони змінили свій звичний "одяг". Наприклад взуття Ґріни з підборів змінили на кросівки, що викликало обурення в соціальних мережах. Руки та ноги героїв також перефарбували у нейтральний білий колір.

"Минулого року ми дещо змінили наші улюблені цукерки. Ми не були впевнені, що хтось навіть помітить. І ми точно не думали, що це обурить користувачів в мережі", — йдеться в заяві бренду.

Компанія додала, що зміни були настільки поляризаційними, що "було вирішено взяти паузу на невизначений термін", не використовуючи легендарних персонажів в рекламі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com