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Персонажи-конфеты исчезнут из рекламы M&M'S на неопределенное время
Компания Mars LLC, выпускающая разноцветные конфеты M&M'S, решила взять паузу в использовании говорящих персонажей-конфет в рекламной кампании сладостей. Теперь комик и актриса Майя Рудольф будет новым лицом продукции.
Об этом компания сообщила в своем Twitter.
В последнее время M&M'S увеличил количество персонажей в виде драже, и они потеряли выраженные гендерные признаки. Кроме того, они изменили свою привычную "одежду". Например обувь Грины с каблука сменили на кроссовки, что вызвало возмущение в социальных сетях. Руки и ноги героев тоже перекрасили в нейтральный белый цвет.
"В прошлом году мы несколько изменили наши любимые конфеты. Мы не были уверены, что кто-то даже заметит. И мы точно не думали, что это возмутит пользователей в сети", — говорится в заявлении бренда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Компания добавила, что изменения были настолько поляризационны, что "было решено взять паузу на неопределенный срок", не используя легендарных персонажей в рекламе.
Источник фото: ua.depositphotos.com