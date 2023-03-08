Каждый второй новый ФОП в Украине открывает женщина: исследование

В 2023 году, по состоянию на 8 марта, зарегистрировали 36 892 новых ФЛП (ФОП), из них 51% или 18 776 создали женщины. То есть каждый второй малый бизнес в Украине открывает женщину.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом свидетельствуют данные гендерного распределения предпринимателей, проведенного аналитиками Опендатабота.

В статистике новых ФЛП часть открытых женщинами систематически росла с 2017 года. В 2020-2021 годах количество открытых новых ФЛП мужчинами и женщинами почти выровнялось, в 2022 году предприниматели мужского пола зарегистрировали больше новых бизнесов, чем женского.

Всего за 2022 год женщины зарегистрировали более 93 тысяч ФОП — это 48% от общего количества новых малых бизнесов.

"Треть новых ФЛП, зарегистрированных женщинами, занимаются розничной торговлей - их почти вдвое больше, чем мужчин в этой категории. 10 658 предпринимателей начали собственное дело в сфере ИТ - второе место по количеству регистраций. Зато это лишь 34% от общего количества ФОП по этой категорией", - рассказали аналитики.

В 2022 году женщины открыли больше ФЛП, чем мужчины в сфере предоставления других индивидуальных услуг (85% новых дел — женщины), в производстве одежды, образовании и HR (75%), соцпомощи (74%) и здравоохранении ( 72 %).

Что касается руководящих должностей, то доля женщин все еще остается меньше.

"Год в год количество женщин-директоров среднего и крупного бизнеса уменьшается. В 2021 году только 35% бизнесов возглавляли женщины. Год полномасштабного вторжения сократил их количество до 29%. Всего в прошлом году было открыто 9 405 компаний под руководством женщин", - отмечают эксперты и добавляют, что в 2023 году наметилась тенденция роста.

С начала 2023 года было открыто 3849 бизнесов, а женщины возглавляют 30% новых компаний.

Источник фото: ua.depositphotos.com