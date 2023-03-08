Мы равны, мы свободны, мы в сильной Украине: Зеленский поздравил женщин с 8 марта (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Международным днем борьбы за права женщин и международный мир. В своем обращении он подчеркнул важность равенства мужчин и женщин в Украине, а также поблагодарил всех украинок, которые воюют за Украину на всех фронтах.

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Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский вспомнил, что в предыдущие годы 8 марта всегда благодарил свою маму и жену, а также женщин, работающих с ним. Важно, как подчеркивает президент, что в его команде, в частности, женщины и мужчины работают на равных как коллеги.

"Мы равны, мы свободны, мы в сильной Украине! Мне кажется, важно сегодня именно поблагодарить. Поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют – воюют за Украину, отдали свои жизни за наше государство", - сказал Зеленский.

Он призвал каждого украинца по случаю 8 марта поблагодарить мам, любимых за уважение и силу.

"Вместе мы сильны. Вместе мы непобедимы. Вместе мы свободны. И вместе мы точно победим. Обязательно. Слава Украине!", - подытожил президент.

История Международного женского дня: в чем смысл 8 марта

Традиция проведения праздника как раз 8 марта начала закрепляться после 1914 года. Тогда женщины из разных стран мира вышли на митинги отстаивать свои права. Дело в том, что еще в 20 веке женщины были существенно ограничены в правах даже в развитых странах: не имели права голоса, выбора, были ограничены в трудоустройстве.

С целью выравнивания прав людей возникло движение за права женщин. В разных городах по всему миру женщины стали выходить на митинги, требуя равенства с мужчинами.

В 1913 и 1914 годах, в рамках движения за мир, миллионы женщин по всей Европе, Российской империи и Северной Америке вышли 8 марта с протестами против надвигающейся Первой мировой войны. Только в 1914 году день отмечался 8 марта одновременно в шести странах: Австро-Венгерской империи, Дании, Немецкой империи, Нидерландах, Российской империи и Швейцарии.

С этого времени в мире 8 марта считается именно Международным днем борьбы за права женщин и международный мир. Заметим, что в большинстве стран этот день не считается выходным, как в Украине.

В то же время, недавно более 1,3 млн украинцев проголосовали в "Дії" за то, чтобы оставить 8 марта выходным, хотя во время военного положения все дополнительные выходные отменяются.