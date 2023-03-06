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Украинцы определились, оставить ли 8 марта выходным днем: результаты опроса в "Дії"
Более 1,3 млн. украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
По его словам, этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, реализованных в "Дії". В нем приняли участие более 2,1 млн. украинцев.
Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — более 1,3 млн. голосов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", - подчеркнул Федоров.
Результаты голосования будут учтены в Верховной Раде перед принятием законопроекта о 8 марта.
Отметим, в "Дії" идет голосование по дерусификации названия Юго-Западной железной дороги. Проголосовать можно до 10 марта. Для этого необходимо авторизироваться в приложении, выбрать "Услуги", а затем "Опрос".