Украинцы определились, оставить ли 8 марта выходным днем: результаты опроса в "Дії"

Более 1,3 млн. украинцев проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, реализованных в "Дії". В нем приняли участие более 2,1 млн. украинцев.

Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — более 1,3 млн. голосов.

"Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", - подчеркнул Федоров.

Результаты голосования будут учтены в Верховной Раде перед принятием законопроекта о 8 марта.

Отметим, в "Дії" идет голосование по дерусификации названия Юго-Западной железной дороги. Проголосовать можно до 10 марта. Для этого необходимо авторизироваться в приложении, выбрать "Услуги", а затем "Опрос".