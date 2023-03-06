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Українці визначилися, чи залишити 8 березня вихідним: результати опитування в "Дії"
Більше 1,3 млн українців проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в Дії. У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.
Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — більше 1,3 млн голосів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця", - підкреслив Федоров.
Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.
Зазначимо, в "Дії" триває голосування щодо дерусифікації назви Південно-Західної залізниці. Проголосувати можна до 10 березня. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, обрати "Послуги", а далі "Опитування".