Без електроенергії залишилися споживачі 12 областей: де немає світла

9 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури зафіксовані нові знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 9 листопада.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Некрасов розповів, що лише протягом минулого тижня Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори. Загалом зафіксовано 219 інцидентів, які призвели до пошкодження та знищення об’єктів енергетичної й нафтогазової інфраструктури.

Заступник міністра зауважив, що через значні пошкодження найскладнішою залишається ситуація на Дніпропетровщині та Київщині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання споживачів.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 9 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Зауважимо, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.

Нагадаємо, раніше CEO YASNO Сергій Коваленко попереджав про ризики цієї зими: ключовою проблемою можуть стати не стільки нестача генерації, скільки пошкодження мереж і неможливість передати наявну електроенергію споживачам. За його словами, тривалість відключень залежатиме насамперед від того, які саме вузли енергосистеми зазнаватимуть російських атак.