Українцям пропонують у "Дії" обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати

"Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Тому у застосунку "Дія" розпочалося голосування за нову назву для Південно-Західної залізниці.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Українцям пропонують обрати один з чотирьох варіантів майбутньої назви:

Київська залізниця;

Столична залізниця;

Центральна залізниця;

Північна залізниця.

Проголосувати у "Дії" можна до 10 березня. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, обрати "Послуги", а далі "Опитування".

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" раніше повідомляли, що регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. А нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України.