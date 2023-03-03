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Українцям пропонують у "Дії" обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати
"Укрзалізниця" розпочинає програму "Залізна українізація", щоб повністю позбутися російського минулого і будь-яких зв’язків із країною-агресором. Тому у застосунку "Дія" розпочалося голосування за нову назву для Південно-Західної залізниці.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Українцям пропонують обрати один з чотирьох варіантів майбутньої назви:
- Київська залізниця;
- Столична залізниця;
- Центральна залізниця;
- Північна залізниця.
Проголосувати у "Дії" можна до 10 березня. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, обрати "Послуги", а далі "Опитування".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" раніше повідомляли, що регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. А нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України.