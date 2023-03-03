Украинцам предлагают в "Дії" выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги: как проголосовать

"Укрзализныця" начинает программу "Железная украинизация", чтобы полностью избавиться от российского прошлого и каких-либо связей со страной-агрессором. Поэтому в приложении "Дія" началось голосование за новое название для Юго-Западной железной дороги.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Украинцам предлагают выбрать один из четырех вариантов будущего названия:

Киевская железная дорога;

Столичная железная дорога;

Центральная железная дорога;

Северная железная дорога.

Проголосовать в "Дії" можно до 10 марта. Для этого необходимо авторизироваться в приложении, выбрать "Услуги", а затем "Опросы".

Напомним, в "Укрзализныци" ранее сообщали, что региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта. А нулевой километр украинских железных дорог с сегодняшнего дня находится в столице Украины.