"Залізна українізація": філії "Укрзалізниці" позбудуться застарілих назв, а нульовий кілометр тепер у Києві

Регіональні філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. А нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України.

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Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, "Укрзалізниця" розпочинає трирічну програму "Залізна українізація", що має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

"Настав час нарешті позбутися радянського та імперського минулого, яке понад 100 років просочувало українську залізницю, викинути на смітник історії все, що зв’язує нас та заважає розвиватися. Настав час повністю українізувати залізницю", — наголосив Камишін.

Він додав, що ще влітку 2022 року Укрзалізниця розпочала процес підготовки до повної українізації залізниці. Було вивчено всі можливі юридичні та технічні аспекти, опрацьовано величезну кількість інформації про об’єкти, що потребують українізації.

"На основі цих даних ми склали комплексну програму українізації, яка не просто змінює назви та знімає радянські символи чи російські назви, а фундаментально змінює українську залізницю", — додав очільник Укрзалізниці.

Комплексна програма розрахована на три роки — 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що досі повʼязувало залізничну галузь України з країною-агресором: назви регіональних філій, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.

"Чому залізниця із центром у столиці має назву "Південно-Західна", а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — "Південна"? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми "Залізна українізація" ми змінимо це раз і назавжди", — пояснив Камишін.

Він додав, що процес перейменування регіональних філій буде завершено у 2023 році.

Крім того, нульовий кілометр українських залізниць відсьогодні знаходиться в столиці України. Символічну позначку вже встановлено на першій платформі головного столичного вокзалу.

"Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометру від Росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі", - розповів Камишін.

Зазначимо, "Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі". Учасники програми можуть накопичувати бали та отримувати за них подарунки.