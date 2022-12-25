Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях

Керована талібами адміністрація Афганістану в суботу наказала всім місцевим та іноземним неурядовим організаціям припинити роботу жінок-співробітниць.

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Про це пише Reuters.

У листі від міністерства економіки, підтвердженому речником Абдулрахманом Хабібом, говориться, що жінкам-співробітницям неурядових організацій заборонено працювати до подальшого розпорядження, оскільки деякі з них не дотримувалися тлумачення адміністрації ісламського дрес-коду для жінок.

Це сталося через кілька днів після того, як Талібан наказав закрити університети для жінок , що викликало глобальне засудження та викликало протести та різку критику в Афганістані.

Обидва рішення є останніми обмеженнями щодо жінок, які, ймовірно, підірвуть зусилля керованої Талібаном адміністрації отримати міжнародне визнання та зняти санкції, які серйозно заважають економіці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter, що він "глибоко стурбований", оскільки цей крок "порушить життєво важливу допомогу мільйонам людей", додавши: "Жінки займають центральне місце в гуманітарних операціях у всьому світі. Це рішення може бути руйнівним для афганського народу".

Раміз Алекперов, заступник спеціального представника ООН в Афганістані та гуманітарний координатор, сказав Reuters, що, хоча ООН не отримала наказу, це матиме серйозний вплив на роботу організації.

"Це вплине на багато наших програм", — сказав він, оскільки їм потрібен жіночий персонал для оцінки гуманітарних потреб і визначення бенефіціарів, інакше вони не зможуть реалізувати програми допомоги.

Міжнародне агентство з надання допомоги AfghanAid заявило, що негайно призупиняє роботу, поки консультується з іншими неурядовими організаціями..

Потенційна загроза програмам допомоги, до яких мають доступ мільйони афганців, виникла тоді, коли, за даними гуманітарних агенцій, більше половини населення покладається на гуманітарну допомогу, а також у найхолоднішу пору року в гірській країні.

"Ніколи не буває відповідного часу для чогось подібного... але цей конкретний час дуже невдалий, тому що взимку люди найбільше потребують допомоги, а афганські зими дуже суворі", — сказав Алекперов.

Він підкреслив, що його офіс проведе консультації з неурядовими організаціями та агентствами ООН у неділю та спробує зустрітися з владою Талібану для пояснення.

Працівники гуманітарних організацій кажуть, що працівники жіночої статі важливі в країні, де правила та культурні звичаї переважно не дозволяють чоловікам надавати допомогу жінкам-бенефіціарам.

"Важливим принципом доставки гуманітарної допомоги є можливість жінок самостійно і безперешкодно брати участь у її розподілі, тому якщо ми не зможемо зробити це принципово, то жодні донори не будуть фінансувати такі програми", — заявив Алекперов.

Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада, що захопив владу у Афганістані у 2021 році, наказав суддям повністю дотримуватися законів шаріату, які включають публічні страти, побиття камінням, ампутацію кінцівок тощо.