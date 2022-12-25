Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Руководимая талибами администрация Афганистана в субботу приказала всем местным и иностранным неправительственным организациям прекратить работу женщин-сотрудниц.

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Об этом пишет Reuters.

В письме от министерства экономики, подтвержденном спикером Абдулрахманом Хабибом, говорится, что женщинам-сотрудницам неправительственных организаций запрещено работать до дальнейшего распоряжения, поскольку некоторые из них не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода для женщин.

Это произошло через несколько дней после того, как Талибан приказал закрыть университеты для женщин, что вызвало глобальное осуждение и протесты и резкую критику в Афганистане.

Оба решения являются последними ограничениями в отношении женщин, которые, вероятно, подорвут усилия руководимой Талибаном администрации получить международное признание и снять серьезномешающие экономике санкции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Twitter, что он "глубоко обеспокоен", поскольку этот шаг "нарушит жизненно важную помощь миллионам людей", добавив: "Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может быть разрушительным для афганского народа" .

Рамиз Алекперов, заместитель специального представителя ООН в Афганистане и гуманитарный координатор, сказал Reuters, что, хотя ООН не получила приказа, это окажет серьезное влияние на работу организации.

"Это повлияет на многие наши программы", — сказал он, поскольку ООН нужен женский персонал для оценки гуманитарных потребностей и определения бенефициаров.

Международное агентство по оказанию помощи AfghanAid заявило, что немедленно приостанавливает работу, пока консультируется с другими неправительственными организациями.

Потенциальная угроза программам помощи, к которым имеют доступ миллионы афганцев, возникла тогда, когда, по данным гуманитарных агентств, более половины населения полагается на гуманитарную помощь, а также в самое холодное время года в горной стране.

"Никогда не бывает подходящего времени для чего-то подобного... но это конкретное время очень неудачное, потому что зимой люди больше нуждаются в помощи, а афганские зимы очень суровые", — сказал Алекперов.

Он подчеркнул, что его офис проведет консультации с неправительственными организациями и агентствами ООН и попытается встретиться с властями Талибана для объяснения.

Работники гуманитарных организаций говорят, что сотрудницы женского пола важны в стране, где правила и культурные обычаи преимущественно не позволяют мужчинам оказывать помощь женщинам-бенефициарам.

"Важным принципом доставки гуманитарной помощи является возможность женщин самостоятельно и беспрепятственно участвовать в ее распределении, поэтому, если мы не сможем сделать это принципиально, то никакие доноры не будут финансировать такие программы", — заявил Алекперов.

Напомним, лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, захвативший власть в Афганистане в 2021 году, приказал судьям полностью соблюдать законы шариата, включающие публичные казни, избиения камнями, ампутацию конечностей и т.д.