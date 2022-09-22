Украинскую пшеницу отправили в Афганистан

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН зафрахтовала четвертое судно с украинским зерном — в Афганистан отправился балкер из 30 000 тонн пшеницы. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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Балкер BC VANESSA с украинской пшеницей для Афганистана оставил Одесский порт 27 сентября. Он отправился в порт в Пакистане, где пшеница будет разгружена и доставлена жителям Афганистана.

"Данный момент население этой страны страдает от продовольственной кризиса », - отметили в Мининфраструктуре.

BC VANESSA стал 27 сентября седьмым судном, вывезшим из портов Большой Одессы агропродукцию для стран Азии и Европы. Всего в этот день отгружено 107,5 тыс. тонн зерна.

С начала реализации "зерновой инициативы" из украинских портов отправились 192 судна. В целом экспортировано в страны Азии, Европы и Африки 4,38 млн. тонн агропродукции.

Напомним, Украина планирует нарастить темпы экспорта зерна из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" через "зерновые" коридоры в Черном море Украины до 3 млн тонн зерна ежемесячно. В течение 2022-2023 маркетингового года аграрный экспортный потенциал Украины превысит 50 млн т.