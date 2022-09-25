Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

Президент Ирана Эбрагим Раиси предупредил, что “решительно справиться” с протестующими.

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Предупреждение президента прозвучало после того, как в соцсетях были распространены видео новых протестов.

Об этом передает Aljazeera.

Протестующие вернулись на улицы, несмотря на подавление акций, в результате которых погиб уже по меньшей мере 41 человек. В частности, в ночь на 21 сентября в результате стрельбы со стороны сил безопасности погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе, трое детей.

Акции продолжаются в большинстве из 31 провинции страны. Заметную роль в них играют женщины, сжигающие хиджабы или публично обрезающие волосы.

Протестующие также призывают к свержению верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

После гибели 22-летней иранки Махсы Амини разрастаются протесты против действий стражей порядка, которые, как предполагается, жестоко избили девушку из-за якобы неправильно надетого хиджаба.

Трагедия произошла 20 сентября в Тегеране.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с началом мобилизации в РФ мужчин в армию, призвав жителей страны-агрессора к массовым протестам против нее или же к побегу из нее.