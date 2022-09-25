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Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек
Президент Ирана Эбрагим Раиси предупредил, что “решительно справиться” с протестующими.
Предупреждение президента прозвучало после того, как в соцсетях были распространены видео новых протестов.
Об этом передает Aljazeera.
Протестующие вернулись на улицы, несмотря на подавление акций, в результате которых погиб уже по меньшей мере 41 человек. В частности, в ночь на 21 сентября в результате стрельбы со стороны сил безопасности погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе, трое детей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Акции продолжаются в большинстве из 31 провинции страны. Заметную роль в них играют женщины, сжигающие хиджабы или публично обрезающие волосы.
Протестующие также призывают к свержению верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
После гибели 22-летней иранки Махсы Амини разрастаются протесты против действий стражей порядка, которые, как предполагается, жестоко избили девушку из-за якобы неправильно надетого хиджаба.
Трагедия произошла 20 сентября в Тегеране.
Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с началом мобилизации в РФ мужчин в армию, призвав жителей страны-агрессора к массовым протестам против нее или же к побегу из нее.