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Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек
Протесты в Иране. Фото: BBC

Президент Ирана Эбрагим Раиси предупредил, что “решительно справиться” с протестующими. 

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Предупреждение президента прозвучало после того, как в соцсетях были распространены видео новых протестов.

Об этом передает Aljazeera

Протестующие вернулись на улицы, несмотря на подавление акций, в результате которых погиб уже по меньшей мере 41 человек. В частности, в ночь на 21 сентября в результате стрельбы со стороны сил безопасности погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе, трое детей.

Фото 2 — Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

Акции продолжаются в большинстве из 31 провинции страны. Заметную роль в них играют женщины, сжигающие хиджабы или публично обрезающие волосы.

Фото 3 — Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

Протестующие также призывают к свержению верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. 

Фото 4 — Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

После гибели 22-летней иранки Махсы Амини разрастаются протесты против действий стражей порядка, которые, как предполагается, жестоко избили девушку из-за якобы неправильно надетого хиджаба. 

Фото 5 — Протесты в Иране: количество погибших уже превысило 40 человек

Трагедия произошла 20 сентября в Тегеране. 

Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с началом мобилизации в РФ мужчин в армию, призвав жителей страны-агрессора к массовым протестам против нее или же к побегу из нее.