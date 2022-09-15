Волна социального недовольства ширится Мариуполем: люди вышли на протест

Мариупольцы продолжают сидеть без воды и электричества. В городе нарастает недовольство, ведь оккупанты не спешат выполнять обещания, а вскоре зима и начнутся холода. Первые протесты уже начинаются.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Жители домов по проспекту Победы, 72, 74, 76 собрались у здания "Азовжилкомплекс". По их словам, в домах уже третий месяц нет воды и света. Люди выживают. Администрация же не дает никаких ответов о причинах", - говорится в сообщении.

Люди пришли требовать действий от так называемой власти и коммунальных служб. Последние отказываются ремонтировать порыв на улице и разбитую подстанцию.

"Так выглядит "забота" со стороны оккупантов. Люди из других районов также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни", - отмечают в горсовете Мариуполя.

Оккупанты восстановили бездействующие жэки.

"Для чего эта контора?", "Мы как пещерные люди без воды и света третий месяц", – обижаются мариупольцы.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, недовольство жителей растет, ведь люди брошены на произвол судьбы, а оккупационная администрация, даже не скрываясь, уже и не обещает "восстановление". Волна социального недовольства распространяется Мариуполем.

"Уволились руководитель и главный энергетик оккупационной Мариупольтеплосети. Причина увольнения – нежелание оставаться крайними в невозможности начать отопительный сезон и понимание ответственности за последствия. Очередное доказательство того, что зима будет холодной" – отметил Андрющенко.

Отметим, оккупированный Мариуполь из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления. Мариупольцев ждет самая плохая зима за все время существования города.

Также в разрушенном и разбомбленном страной-агрессором РФ Мариуполе невозможно восстановить централизованное водоснабжение.