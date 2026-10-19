Uber выиграл суд против лондонских таксистов на $333 млн: детали дела

Американская технологичная компания Uber Technologies Inc. выиграла судебное дело об отклонении иска на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (333 миллиона долларов). Высший суд решил, что коллективное обращение от имени тысяч лондонских водителей черных такси было подано с нарушением сроков исковой давности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Коллективный иск, инициированный в 2024 году от имени более 13 000 таксистов, утверждал, что Uber в свое время неправомерно получил лицензию на работу в Лондоне. По мнению истцов, это позволило сервису незаконно лишить бизнес традиционных операторов такси.

Решение суда и сроки давности

Согласно решению судьи Саймона Берта, вынесенному в понедельник, водители черных кэбов могли обнаружить и собрать все необходимые общедоступные материалы для подачи иска еще до февраля 2018 года.

"Они могли обнаружить это раньше — более чем за шесть лет до того, как была издана первая исковая форма. Как следствие, иски истцов истекли сроком исковой давности", — отметил судья Саймон Берт.

Согласно материалам дела, юридическая фирма Mishcon de Reya, представлявшая истцов, еще в 2019 году посылала Uber письмо с предупреждением об иске. Однако после того, как спонсор судебного разбирательства вышел из дела, юридическая компания не контактировала с Uber по поводу потенциального иска в течение четырех с половиной лет.

История конфликта

В компании Uber приветствовали решение суда, отметив, что оно позволяет окончательно оставить старые споры в прошлом.

В то же время, в фирме RGL Management Ltd., которая организовывала судебный процесс от имени таксистов, выразили глубокое разочарование. Спикер компании заявил, что юридическая команда сейчас рассматривает все доступные варианты дальнейших действий по защите интересов водителей.

Нынешнее решение суда снимает серьезную финансовую и репутационную нагрузку с райдшейринговой платформы, которая ранее неоднократно сталкивалась с регуляторными проблемами в Британии.

В частности, в 2017 и 2019 годах регулятор Transport for London отказывался возобновлять лицензию Uber, что вынудило компанию дважды обжаловать эти решения в судах.

Кроме того, Uber был вынужден сменить бизнес-модель в стране после того, как Верховный суд Великобритании обязал признать водителей сервиса официальными работниками с предоставлением соответствующих социальных гарантий.

Напомним, в августе нидерландское управление защиты данных решило наложить на компанию Uber штраф в размере 825 миллионов евро (966 миллионов долларов). Причиной послужило нарушение европейских правил защиты данных, а именно автоматизированная блокировка учетных записей водителей без надлежащего информирования.