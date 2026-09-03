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В Лондоне запустили первые беспилотные такси Uber: как будет работать сервис

Uber
Uber запустил роботокси в Лондоне / Depositphotos

В Лондоне стартовали тестовые поездки автономных автомобилей с технологией искусственного интеллекта, разработанной британской компанией Wayve. Это сделало британскую столицу вторым городом в Европе после Загреба, где Uber предлагает услуги роботы.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

На первом этапе в городе будет курсировать менее 20 электромобилей Ford Mustang Mach-E, оборудованных системой автопилота от Wayve.

На борту каждого авто обязательно будет лицензированный оператор для контроля безопасности, однако в будущем компании планируют перейти к полностью беспилотной эксплуатации.

Пассажиры, которые заказывают UberX, Uber Comfort или Uber Electric, могут получить автономный автомобиль без дополнительных доплат.

Разработанный Wayve водитель с искусственным интеллектом способен обучаться на собственном опыте подобно человеку. Это позволяет системе быстро адаптироваться к новым улицам, сложным погодным условиям и трафику.

Генеральный директор и соучредитель Wayve Алекс Кендалл подчеркнул, что запуск в Лондоне является важным шагом, ведь местная дорожная инфраструктура считается одной из самых сложных в мире.

Uber положил начало партнерству с Wayve еще в 2024 году, сделав прямые инвестиции в разработчика для дальнейшего масштабирования технологии на другие международные рынки.

Глобальный руководитель отдела автономной мобильности Uber Сарфраз Маредия отметил, что этот запуск повысит доверие к беспилотникам как со стороны пользователей, так и со стороны правительства.

Напомним, в мае Хорватия официально стала первой страной в Европе, где запустили коммерческую службу беспилотных такси, благодаря которой клиенты могут забронировать поездки по цене гораздо дешевле, чем в обычном такси.

Автор:
Татьяна Бессараб

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