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У Лондоні запустили перші безпілотні таксі Uber: як працюватиме сервіс

Uber
Uber запустив роботаксі в Лондоні / Depositphotos

У Лондоні стартували тестові поїздки автономних автомобілів із технологією штучного інтелекту, розробленою британською компанією Wayve. Це зробило британську столицю другим містом у Європі після Загреба, де Uber пропонує послуги роботаксі.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

На першому етапі в місті курсуватиме менше 20 електромобілів Ford Mustang Mach-E, оснащених системою автопілота від Wayve.

На борту кожного авто обов'язково перебуватиме ліцензований оператор для контролю безпеки, проте в майбутньому компанії планують перейти до повністю безпілотної експлуатації.

Пасажири, які замовляють UberX, Uber Comfort або Uber Electric, можуть отримати автономний автомобіль без жодних додаткових доплат.

Розроблений Wayve водій зі штучним інтелектом здатен навчатися на власному досвіді подібно до людини. Це дозволяє системі швидко адаптуватися до нових вулиць, складних погодних умов і трафіку.

Генеральний директор і співзасновник Wayve Алекс Кендалл підкреслив, що запуск у Лондоні є важливим кроком, адже місцева дорожня інфраструктура вважається однією з найскладніших у світі.

Uber започаткував партнерство з Wayve ще у 2024 році, зробивши прямі інвестиції в розробника задля подальшого масштабування технології на інші міжнародні ринки.

Глобальний керівник відділу автономної мобільності Uber Сарфраз Маредія зазначив, що цей запуск підвищить довіру до безпілотників як з боку користувачів, так і з боку уряду.

Нагадаємо, у травні Хорватія офіційно стала першою країною в Європі, де запустили комерційну службу безпілотних таксі, завдяки якій клієнти можуть забронювати поїздки за ціною значно дешевшою, ніж у звичайному таксі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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