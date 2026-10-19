Uber виграв суд проти лондонських таксистів на $333 млн: деталі справи

Американська технологічна компанія Uber Technologies Inc. виграла судову справу про відхилення позову на суму 250 мільйонів фунтів стерлінгів (333 мільйони доларів). Вищий суд вирішив, що колективне звернення від імені тисяч лондонських водіїв чорних таксі було подане з порушенням термінів позовної давності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Колективний позов, ініційований у 2024 році від імені понад 13 000 таксистів, стверджував, що Uber свого часу неправомірно отримав ліцензію на роботу в Лондоні. На думку позивачів, це дозволило сервісу незаконно позбавити бізнесу традиційних операторів таксі.

Рішення суду та строки давності

Згідно з рішенням судді Саймона Берта, винесеним у понеділок, водії чорних кебів мали можливість виявити та зібрати всі необхідні загальнодоступні матеріали для подання позову ще до лютого 2018 року.

"Вони могли виявити це раніше — більш ніж за шість років до того, як було видано першу позовну форму. Як наслідок, позови позивачів закінчилися терміном позовної давності", — зазначив суддя Саймон Берт.

Згідно з матеріалами справи, юридична фірма Mishcon de Reya, яка представляла позивачів, ще у 2019 році надсилала Uber лист із попередженням про позов. Однак після того, як спонсор судового розгляду вийшов зі справи, юридична компанія не контактувала з Uber щодо потенційного позову упродовж чотирьох з половиною років.

Історія конфлікту

У компанії Uber привітали рішення суду, зауваживши, що воно дозволяє остаточно залишити старі суперечки в минулому.

Водночас у фірмі RGL Management Ltd., яка організовувала судовий процес від імені таксистів, висловили глибоке розчарування. Речник компанії заявив, що юридична команда зараз розглядає всі доступні варіанти подальших дій для захисту інтересів водіїв.

Нинішнє рішення суду знімає серйозне фінансове та репутаційне навантаження з райдшейрингової платформи, яка раніше неодноразово стикалася з регуляторними проблемами в Британії.

Зокрема, у 2017 та 2019 роках регулятор Transport for London відмовлявся поновлювати ліцензію Uber, що змусило компанію двічі оскаржувати ці рішення в судах.

Крім того, Uber був змушений змінити бізнес-модель у країні після того, як Верховний суд Великої Британії зобов'язав визнати водіїв сервісу офіційними працівниками із наданням відповідних соціальних гарантій.

Нагадаємо, у серпні нідерландське управління захисту даних вирішило накласти на компанію Uber штраф у розмірі 825 мільйонів євро (966 мільйонів доларів). Причиною стало порушення європейських правил захисту даних, а саме автоматизоване блокування облікових записів водіїв без належного інформування.