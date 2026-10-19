Во Львове увольняются дворники из-за невыплаты зарплаты: городские власти бьют тревогу

Во Львове дворники начинают увольняться с работы, потому что не получают заработную плату, так как Государственное казначейство до сих пор не производит платежи общин.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

По его словам, причина невыплаты не в том, что у города нет денег.

"Эти деньги есть на счетах города, но Государственное казначейство до сих пор не производит платежи. По состоянию на сегодняшний день заблокировано более 1 миллиарда 86 миллионов гривен по нескольким критически важным направлениям", - подчеркнул Садовый.

Он уточнил, что 158 миллионов гривен - это средства на работу общественного транспорта, в том числе зарплаты водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, а также горючее. Еще 17,9 миллиона гривен – это зарплаты дворников.

"Отдельная проблема — финансирование социальных перевозок. Задолженность составляет 1 миллион 218 тысяч гривен. Эта услуга особенно важна для людей с инвалидностью, в том числе проживающих в городских приютах. Из-за блокирования платежей под угрозой оказывается возможность обеспечивать такие перевозки", - подчеркнул городской голова.

Он обратился к правительству с просьбой разблокировать платежи, критичные для жизнедеятельности города.

"Ибо за каждой такой цифрой стоят конкретные люди, их семьи и нормальная работа Львова", - подытожил Садовый.

Ранее из-за задержки выплат заработной платы для работников коммунальных предприятий Львова Садовый заявлял, что отказывается и от своей зарплаты, предложив сделать то же правительственным и народным депутатам.

Остановка работы всех коммунальных служб Украины: города не могут заправить скорые и вывезти мусор

Ассоциация городов Украины (АМУ) призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.

Речь идет, в частности, о закупке горючего для автомобилей экстренной помощи, ремонте поврежденной обстрелами инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, обеспечении работы медицинских, образовательных и социальных учреждений.

"Блокировка расчетов общин с поставщиками энергоресурсов, топлива, ремонтными бригадами, предприятиями по вывозу мусора и другими приводит к последствиям, которых не смог достичь агрессор обстрелов с начала полномасштабного вторжения", - подчеркнули в ассоциации.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать лишь три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.

Также в Ивано-Франковске из-за блокирования платежей Казначейством возникли проблемы с выплатой зарплат работникам коммунальных предприятий. Задержки могут осложнить подготовку города к отопительному сезону и завершение строительства новых котельных.