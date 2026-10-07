Из-за задержек выплат коммунальщикам Садовой предлагает чиновникам и депутатам отказаться от зарплат

Из-за задержки выплат заработной платы для работников коммунальных предприятий Львова городской голова Андрей Садовый заявил, что отказывается и от своей зарплаты, предложив сделать то же правительственным и народным депутатам.

Как пишет Dilo, об этом он написал в соцсетях.

По его словам, до конца недели часть львовских дворников и трамваев водителей могут не получить свою заслуженную плановую зарплату.

Садовый отметил, что причина заключается в том, что Государственная казначейская служба остановила проведение платежей за транспортную работу и санитарную очистку. Именно сюда входят зарплаты дворников и водителей электротранспорта.

Городской голова рассказал, что во Львове не проведены платежи более чем на 500 миллионов гривен. Кроме зарплат коммунальщиков, эта сумма охватывает подготовку к зиме, финансирование медицинских и образовательных объектов, аварийно-восстановительные работы после ракетных атак, которые государство «фактически заморозило».

"Понимаем, что на пятом году полномасштабной войны ситуация с государственным бюджетом действительно сложная. Экономить надо, но точно не на коммунальщиках. Для многих из них эта зарплата критически важна", - подчеркнул Садовый.

Он добавил, что говорил об этом с премьер-министром Сергеем Корецким. Глава правительства пояснил, что это вынужденное решение, пообещав, что критические платежи будут постепенно проводить в ручном режиме, а ситуация может улучшиться уже в течение месяца.

"При таких обстоятельствах считаю неэтичным получать заработную плату, пока ее не начнут снова проводить для коммунальщиков. Поэтому в настоящее время от своей зарплаты отказываюсь. Предлагаю народным депутатам Украины и членам Кабинета министров принять такое же решение в знак солидарности с людьми, которые должны вовремя получать зарплату за своевременно выполненную работу".

Остановка работы всех коммунальных служб Украины: города не могут заправить скорые и вывезти мусор

Ассоциация городов Украины (АМУ) призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.

Речь идет, в частности, о закупке горючего для автомобилей экстренной помощи, ремонте поврежденной обстрелами инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, обеспечении работы медицинских, образовательных и социальных учреждений.

"Блокировка расчетов общин с поставщиками энергоресурсов, топлива, ремонтными бригадами, предприятиями по вывозу мусора и другими приводит к последствиям, которых не смог достичь агрессор обстрелов с начала полномасштабного вторжения", - подчеркнули в ассоциации.

Из-за дефицита бюджета Украина будет финансировать лишь три направления : социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.