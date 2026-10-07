Через затримки виплат комунальникам Садовий пропонує урядовцям та депутатам відмовитися від зарплат

Через затримку виплат заробітної плати для працівників комунальних підприємств Львова міський голова Андрій Садовий заявив, що відмовляється й від своєї зарплати, запропонувавши зробити те саме урядовцям та народним депутатам.

Як пише Dilo, про це він написав у соцмережах.

За його словами, до кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату.

Садовий зауважив, що причина в тому, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення. Саме сюди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту.

Міський голова розповів, що у Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, ця сума охоплює підготовку до зими, фінансування медичних та освітніх обʼєктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак, які держава «фактично заморозила».

"Розуміємо, що на пʼятому році повномасштабної війни ситуація з державним бюджетом справді складна. Економити треба, але точно не на комунальниках. Для багатьох із них ця зарплата критично важлива", - наголосив Садовий.

Він додав, що говорив про це з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким. Очільник уряду пояснив, що це вимушене рішення, пообіцявши, що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі, а ситуація може покращитися вже протягом місяця.

"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників. Тому на цей час від своєї зарплати відмовляюся. Пропоную народним депутатам України та членам Кабінету міністрів ухвалити таке саме рішення на знак солідарності з людьми, які мають вчасно отримувати зарплату за вчасно виконану роботу", - підкреслив Садовий.

Зупинка роботи всіх комунальних служб України: міста не можуть заправити швидкі та вивезти сміття

Асоціація міст України (АМУ) закликала прем'єр-міністра Сергія Корецького негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт.

Йдеться, зокрема, про закупівлю пального для автомобілів екстреної допомоги, ремонт пошкодженої обстрілами інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, забезпечення роботи медичних, освітніх і соціальних закладів.

"Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення", – наголосили в асоціації.

Наразі через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.