У Львові звільняються двірники через невиплату зарплати: міська влада б’є на сполох

У Львові двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату, так як Державне казначейство досі не проводить платежі громад.

Як пише Dilo, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, причина невиплати не в тому, що в міста немає грошей.

"Ці гроші є на рахунках міста, але Державне казначейство досі не проводить платежі. Станом на сьогодні заблоковано понад 1 мільярд 86 мільйонів гривень за кількома критично важливими напрямами", - наголосив Садовий.

Він уточнив, що 158 мільйонів гривень — це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. Ще 17,9 мільйона гривень — це зарплати двірників.

"Окрема проблема — фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 мільйон 218 тисяч гривень. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення", - підкреслив міський голова.

Він звернувся до уряду з проханням розблокувати платежі, які є критичними для життєдіяльності міста.

"Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова", - підсумував Садовий.

Раніше через затримку виплат заробітної плати для працівників комунальних підприємств Львова Садовий заявляв, що відмовляється й від своєї зарплати, запропонувавши зробити те саме урядовцям та народним депутатам.

Зупинка роботи всіх комунальних служб України: міста не можуть заправити швидкі та вивезти сміття

Асоціація міст України (АМУ) закликала прем'єр-міністра Сергія Корецького негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт.

Йдеться, зокрема, про закупівлю пального для автомобілів екстреної допомоги, ремонт пошкодженої обстрілами інфраструктури, підготовку до опалювального сезону, забезпечення роботи медичних, освітніх і соціальних закладів.

"Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення", – наголосили в асоціації.

Наразі через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.

Також в Івано-Франківську через блокування платежів Казначейством виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств. Затримки також можуть ускладнити підготовку міста до опалювального сезону та завершення будівництва нових котелень.