Подготовка к зиме под угрозой: в Ивано-Франковске задерживают зарплаты коммунальщикам

В Ивано-Франковске из-за блокирования платежей Казначейством возникли проблемы с выплатой зарплат работникам коммунальных предприятий. Задержки могут осложнить подготовку города к отопительному сезону и завершение строительства новых котельных.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zahid.net.

В чем дело?

В городе уже возникли проблемы с финансированием коммунального предприятия "Электроавтотранс". Предприятие не может произвести часть платежей через Казначейство. Среди них – выплата зарплат работникам, а также закупка горючего и других необходимых материалов.

В городских властях заявили, что ищут способ провести необходимые выплаты, чтобы не допустить остановки общественного транспорта.

Задержки финансирования также затрудняют подготовку Ивано-Франковска к отопительному сезону. Речь идет о ремонте сетей в домах и магистралях, которые нужно завершить до начала отопления.

Отдельной проблемой является строительство новых котельных. Их в городе создают для диверсификации источников теплоснабжения и обеспечения отоплением жилых домов, школ и больниц.

Без своевременного проведения платежей подрядчики не могут полноценно выполнять работы, оплачивать труд своих работников и рассчитываться с поставщиками оборудования.

В городских властях отмечают, что ситуация с задержкой выплат остается критической и требует скорейшего разрешения.

Проблема не только во Франковске

Задержки казначейских платежей фиксируют также в других городах Украины, в частности, во Львове. Поэтому Ассоциация городов Украины обратилась к правительству с призывом решить проблему.

По данным Ассоциации, общины сталкиваются не только с задержками зарплат коммунальщикам. Из-за блокирования платежей они также не могут своевременно покупать топливо для транспорта, который используют медики и аварийные службы, оплачивать работы и оборудование для медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также финансировать мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Напомним, во Львове работники коммунальных предприятий массово увольняются из-за невозможности получить полное бронирование от мобилизации. Сотрудники переходят в частные компании, которые имеют возможность бронировать 100% персонала.