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Украинцам должны вернуть почти 93 млн грн за неправильные тарифы на коммунальные услуги

тарифы за коммунальные услуги
Почти 93 млн грн должны вернуть потребителям коммунальные услуги из-за незаконного завышения тарифов / Госпродпотребслужба

Около девяти из десяти проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг выявили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании. По их результатам Госпродпотребслужба обязала предоставителей услуг пересчитать платежи и вернуть потребителям 92,67 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Обнаружившие проверки

С начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 140 внеплановых проверок. Нарушения законодательства о ценах и ценообразовании выявили в 88,6% случаев.

По результатам проверок предприятия обязали провести перерасчет потребителям. Также нарушителям выдали предписания и применили административно-хозяйственные санкции, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

По состоянию на конец августа потребителям перечислили и фактически вернули 636,8 тыс. грн. Выполнение других решений продолжается.

"Если у потребителя возникают сомнения относительно обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу с обращением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Он добавил, что по результатам проверок служба добивается перерасчета и возврата потребителям излишне уплаченных средств.

Напомним, в июле Министерство энергетики Украины заявило, что тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться до конца военного положения.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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