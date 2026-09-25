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Дата публікації

Українцям мають повернути майже 93 млн грн за неправильні тарифи на комунальні послуги

тарифи за комунальні послуги
Майже 93 млн грн мають повернути споживачам комунальних послуг через незаконне завищення тарифів / Держпродспоживслужба

Майже дев’ять із десяти перевірок у сфері житлово-комунальних послуг виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення. За їх результатами Держпродспоживслужба зобов’язала надавачів послуг перерахувати платежі та повернути споживачам 92,67 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба установи.

Що виявили перевірки

Від початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 140 позапланових перевірок. Порушення законодавства про ціни і ціноутворення виявили у 88,6% випадків.

За результатами перевірок підприємства зобов'язали провести перерахунки споживачам. Також порушникам видали приписи та застосували адміністративно-господарські санкції, а винних посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Станом на кінець серпня споживачам уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень триває.

"Якщо у споживача виникають сумніви щодо обґрунтованості зростання тарифів на житлово-комунальні послуги він може звернутись до Держпродспоживслужби із зверненням про порушення його прав та законних інтересів. За наявності підстав наші фахівці проведуть перевірку", — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Він додав, що за результатами перевірок служба домагається перерахунку та повернення споживачам зайво сплачених коштів.

Нагадаємо, у липні Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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