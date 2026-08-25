Коммунальные предприятия Львова столкнулись с оттоком кадров из-за бронирования

Во Львове работники коммунальных предприятий массово увольняются из-за невозможности получить полное бронирование от мобилизации. Сотрудники переходят в частные компании, которые имеют возможность бронировать 100% персонала.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания сессии Львовского горсовета сообщили мэр Львова Андрей Садовый и его первый заместитель Андрей Москаленко, информирует Zahid.net.

Бронирование от мобилизации

Львовский городской совет готовит обращение к правительству с просьбой пересмотреть возможность бронирования работников коммунальных предприятий от мобилизации. Причиной стало сокращение кадров на городских предприятиях, работники которых переходят в частные компании с более высоким уровнем бронирования.

По словам Москаленко, коммунальные предприятия Львова не могут забронировать 100% своих работников. Поэтому предприятия сталкиваются со значительным оттоком кадров.

Андрей Садовый отметил, что работники увольняются с коммунальных предприятий и переходят в частные компании, которые имеют возможность бронировать весь персонал. В то же время, эти же компании могут выполнять подряды для города.

"Есть аномалия в государстве. Коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, не имеют 100% бронирования, а работающие у них на подрядах - имеют", — сказал городской голова.

По словам мэра, ситуация нуждается в решении на государственном уровне, поэтому Львовский горсовет подготовит соответствующее обращение к правительству.

Сейчас большинство коммунальных предприятий Львова может бронировать до 50% работников. Для Львовводоканала, ремонтно-аварийного предприятия и предприятий теплоэнергетики этот показатель составляет до 75%.

Напомним, мобилизация женщин в Украине пока не производится, не готовится и не рассматривается. Законодательных инициатив по обязательному призыву женщин нет.