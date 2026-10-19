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Правительство распределило 3,77 млрд грн на тепло, генерацию и защиту критической инфраструктуры

Гривны
Регионы получат 3,77 млрд грн на энергостойкость

Кабинет министров распределил 3,77 млрд. грн. государственного финансирования на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов. Средства будут направлены, в частности, на теплоснабжение, распределенную генерацию, водоснабжение и защиту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на распоряжение Кабинета министров №1060-р и №1061-р.

Финансирование предусмотрено в рамках бюджетной программы Министерства развития общин и территорий "Реализация Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов", общий объем которой составляет 3,7729 млрд. грн.

Около 2,2 млрд грн передадут в виде субвенций областным бюджетам. Еще 1,4 млрд грн получит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры для реализации проектов в регионах.

Наибольшее финансирование предусмотрено для Днепропетровской области – всего 1,9 млрд грн. Из этой суммы 1,2 млрд грн направят на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, 407,2 млн грн – на развитие распределенной генерации, 188,2 млн грн – на водоснабжение и водоотвод, еще 146,7 млн грн – на защиту объектов критической инфраструктуры.

Киев получит 491,7 млн грн в защиту критической инфраструктуры, в том числе систем жизнеобеспечения.

Для Харьковской области предусмотрено 338 млн грн, Полтавской – 204 млн грн, Кировоградской – 122,1 млн грн, Херсонской – 121,5 млн грн, Киевской – 114,2 млн грн.

Львовская область получит 70,5 млн грн, Винницкая – 65 млн грн, Одесская – 49,6 млн грн, Ивано-Франковская – 25,6 млн грн, Черниговская – 23,9 млн грн, Хмельницкая – 9,1 млн грн, Запорожская – 3,8 млн грн.

Отдельно 182,9 млн грн будет направлено на реализацию плана устойчивости "Укрзализныци".

Напомним, ранее правительство направило 43,7 млрд грн на инженерную защиту объектов критической инфраструктуры в рамках комплексных планов устойчивости регионов и городов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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