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Уряд розподілив 3,77 млрд грн на тепло, генерацію та захист критичної інфраструктури

Гривні
Регіони отримають 3,77 млрд грн на енергостійкість

Кабінет міністрів розподілив 3,77 млрд грн державного фінансування на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Кошти спрямують, зокрема, на теплопостачання, розподілену генерацію, водопостачання та захист критичної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів №1060-р та №1061-р.

Фінансування передбачене в межах бюджетної програми Міністерства розвитку громад та територій "Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст", загальний обсяг якої становить 3,7729 млрд грн.

Майже 2,2 млрд грн передадуть у вигляді субвенцій обласним бюджетам. Ще 1,4 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації проєктів у регіонах.

Найбільше фінансування передбачено для Дніпропетровської області — загалом 1,9 млрд грн. Із цієї суми 1,2 млрд грн спрямують на забезпечення безперебійного теплопостачання, 407,2 млн грн — на розвиток розподіленої генерації, 188,2 млн грн — на водопостачання та водовідведення, ще 146,7 млн грн — на захист об'єктів критичної інфраструктури.

Київ отримає 491,7 млн грн на захист критичної інфраструктури, зокрема систем життєзабезпечення.

Для Харківської області передбачено 338 млн грн, Полтавської — 204 млн грн, Кіровоградської — 122,1 млн грн, Херсонської — 121,5 млн грн, Київської — 114,2 млн грн.

Львівська область отримає 70,5 млн грн, Вінницька — 65 млн грн, Одеська — 49,6 млн грн, Івано-Франківська — 25,6 млн грн, Чернігівська — 23,9 млн грн, Хмельницька — 9,1 млн грн, Запорізька — 3,8 млн грн.

Окремо 182,9 млн грн спрямують на реалізацію плану стійкості "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше уряд спрямував 43,7 млрд грн на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури в межах комплексних планів стійкості регіонів і міст.

Автор:
Тетяна Гойденко

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