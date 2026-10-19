Уряд розподілив 3,77 млрд грн на тепло, генерацію та захист критичної інфраструктури

Кабінет міністрів розподілив 3,77 млрд грн державного фінансування на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Кошти спрямують, зокрема, на теплопостачання, розподілену генерацію, водопостачання та захист критичної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів №1060-р та №1061-р.

Фінансування передбачене в межах бюджетної програми Міністерства розвитку громад та територій "Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст", загальний обсяг якої становить 3,7729 млрд грн.

Майже 2,2 млрд грн передадуть у вигляді субвенцій обласним бюджетам. Ще 1,4 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації проєктів у регіонах.

Найбільше фінансування передбачено для Дніпропетровської області — загалом 1,9 млрд грн. Із цієї суми 1,2 млрд грн спрямують на забезпечення безперебійного теплопостачання, 407,2 млн грн — на розвиток розподіленої генерації, 188,2 млн грн — на водопостачання та водовідведення, ще 146,7 млн грн — на захист об'єктів критичної інфраструктури.

Київ отримає 491,7 млн грн на захист критичної інфраструктури, зокрема систем життєзабезпечення.

Для Харківської області передбачено 338 млн грн, Полтавської — 204 млн грн, Кіровоградської — 122,1 млн грн, Херсонської — 121,5 млн грн, Київської — 114,2 млн грн.

Львівська область отримає 70,5 млн грн, Вінницька — 65 млн грн, Одеська — 49,6 млн грн, Івано-Франківська — 25,6 млн грн, Чернігівська — 23,9 млн грн, Хмельницька — 9,1 млн грн, Запорізька — 3,8 млн грн.

Окремо 182,9 млн грн спрямують на реалізацію плану стійкості "Укрзалізниці".

Нагадаємо, раніше уряд спрямував 43,7 млрд грн на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури в межах комплексних планів стійкості регіонів і міст.