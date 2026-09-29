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Новини
Дата публікації

Київ залучив 1,5 млрд грн на енергостійкість перед зимою

Київ залучив 1,5 млрд грн на енергостійкість перед зимою
Київ залучив 1,5 млрд грн на енергостійкість перед зимою

Київ підписав з "Укрексімбанком" кредитний договір на 1,5 млрд грн. Кошти планують спрямувати на підвищення енергетичної стійкості столиці та підготовку комунальної інфраструктури до опалювального сезону.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Кредит залучають у межах Плану стійкості територіальної громади Києва, який Київрада затвердила у березні 2026 року. Рішення про залучення позики міськрада ухвалила 3 вересня.

"Укрексімбанк" став третім державним банком, який кредитує заходи з енергетичної стійкості столиці.

У повідомленні не уточнюються строк кредитування, відсоткова ставка та конкретні об'єкти, на які витратять залучені 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Київ залучив 2 млрд грн від UGB на підготовку енергетики до зими. Ще 2,5 млрд грн кредитної лінії місту відкрив "Ощадбанк" для виконання Плану стійкості та захисту критичної інфраструктури. Разом із новою угодою обсяг кредитування Києва трьома державними банками становить 6 млрд грн.

Автор:
Тетяна Гойденко

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