Надходження від транспортного податку зросли майже на 59%: скільки отримали громади

За січень – серпень 2026 року власники автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 237,5 млн грн транспортного податку. Це на 58,7% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 149,6 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Які регіони в лідерах

Найбільше транспортного податку за вісім місяців отримали бюджети:

Києва — 68,1 млн грн;

68,1 млн грн; Дніпропетровської області — 21,3 млн грн;

Одеської області — 17,9 млн грн;

Київської області — 17,5 млн грн.

Хто сплачує транспортний податок

Як зазначили в ДПС, транспортний податок є частиною податку на майно та повністю надходить до місцевих бюджетів.

У 2026 році його сплачують за легкові автомобілі, яким не більше п'яти років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує 3,2 млн грн.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню у 2026 році, оприлюднило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ставка становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Податок сплачує власник автомобіля, на якого транспортний засіб зареєстрований. Людина, яка фактично користується автомобілем, але не є його власником, зокрема орендар або користувач за довіреністю, платником транспортного податку не є.

Кошти від цього податку зараховуються до місцевих бюджетів.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Це майже на 80 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.