Транспортний податок: власники дорогих авто поповнили бюджети громад на понад 115 млн грн

Протягом січня – квітня 2026 року до бюджетів територіальних громад надійшло 115,6 млн грн транспортного податку. Цей показник на 32,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

За вказаний період зобов’язання виконали 7 692 платники. Усі залучені кошти в обсязі 100 % залишаються у розпорядженні громад за місцем реєстрації автомобілів.



У розрізі регіонів найбільші суми податку забезпечили платники:

Києва – 34,6 млн грн;

Дніпропетровської області – 11,7 млн грн;

Київської області – 8,8 млн грн;

Львівської області – 8,8 млн грн.

Оподаткування авто

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи (включаючи нерезидентів), які мають у власності легкові автомобілі. Оподаткуванню підлягають машини віком до 5 років включно, вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2026 року складає 3 242 625 грн). Ставка податку є фіксованою і становить 25 000 грн на рік за кожен транспортний засіб.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів.

Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: розвиток інфраструктури, ремонт доріг, заходи з благоустрою або фінансування соціальних програм.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2026 року власники елітних авто сплатили 83 мільйони гривень транспортного податку. Найбільшу частку надходжень забезпечила столиця.