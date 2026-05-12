Транспортний податок: власники дорогих авто поповнили бюджети громад на понад 115 млн грн

автомобіль Rolls-Royce Ghost Series I
Власники дорогих авто сплатили понад 115 млн грн транспортного податку / Вікіпедія

Протягом січня – квітня 2026 року до бюджетів територіальних громад надійшло 115,6 млн грн транспортного податку. Цей показник на 32,5 % перевищує результати аналогічного періоду минулого року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

За вказаний період зобов’язання виконали 7 692 платники. Усі залучені кошти в обсязі 100 % залишаються у розпорядженні громад за місцем реєстрації автомобілів.

У розрізі регіонів найбільші суми податку забезпечили платники:

  • Києва – 34,6 млн грн; 
  • Дніпропетровської області – 11,7 млн грн; 
  • Київської області – 8,8 млн грн; 
  • Львівської області – 8,8 млн грн.

Оподаткування авто

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи (включаючи нерезидентів), які мають у власності легкові автомобілі. Оподаткуванню підлягають машини віком до 5 років включно, вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2026 року складає 3 242 625 грн). Ставка податку є фіксованою і становить 25 000 грн на рік за кожен транспортний засіб.

Про транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів.

Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: розвиток інфраструктури, ремонт доріг, заходи з благоустрою або фінансування соціальних програм.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2026 року власники елітних авто сплатили 83 мільйони гривень транспортного податку. Найбільшу частку надходжень забезпечила столиця.

Автор:
Тетяна Ковальчук