Транспортный налог: владельцы дорогих авто пополнили бюджеты общин более чем на 115 млн грн

В январе-апреле 2026 года в бюджеты территориальных общин поступило 115,6 млн грн транспортного налога. Этот показатель на 32,5% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

За указанный период обязательство выполнили 7692 плательщика. Все привлеченные средства в объеме 100% остаются в распоряжении общин по месту регистрации автомобилей.



В разрезе регионов наибольшие суммы налога обеспечили плательщики:

Киева – 34,6 млн грн;

Днепропетровской области – 11,7 млн грн;

Киевской области – 8,8 млн грн;

Львовской области – 8,8 млн. грн.

Налогообложение авто

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица (включая нерезидентов), имеющие в собственности легковые автомобили. Обложению подлежат машины в возрасте до 5 лет включительно, стоимость которых превышает 375 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января 2026 составляет 3 242 625 грн). Ставка налога фиксированной и составляет 25 000 грн в год за каждое транспортное средство.

О транспортном налоге

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей.

Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных потребностей: развитие инфраструктуры, ремонт дорог, благоустройство или финансирование социальных программ.

Напомним, за первый квартал 2026 года владельцы элитных авто уплатили 83 миллиона гривен транспортного налога. Наибольшую часть поступлений обеспечила столица.