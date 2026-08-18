За 7 місяців власники дорогих авто перерахували до бюджету 214 млн грн транспортного податку

За січень–липень 2026 року власники дорогих автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 214,2 млн грн транспортного податку. Це майже на 80 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

Загалом транспортний податок сплатили 11,5 тисячі власників автомобілів.

Регіони-лідери за обсягами надходжень

Найбільші суми податку надійшли від платників таких регіонів:

Київ — 60,4 млн грн;

Дніпропетровська область — 18,8 млн грн;

Київська область — 16,2 млн грн;

Львівська область — 16,2 млн грн.

Які авто підлягають оподаткуванню

Транспортний податок сплачують власники легкових машин, від року випуску яких минуло не більше п'яти років, а середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня звітного року).

Середньоринкову вартість розраховує Мінекономіки за спеціальною методикою уряду, враховуючи марку, модель, рік випуску, тип пального та об’єм двигуна. Відповідний перелік щороку до 1 лютого публікується на офіційному сайті відомства — цьогоріч до нього увійшла 1 281 модель легкових авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власники елітних авто сплатили майже 167 млн грн транспортного податку за перше півріччя 2026 року, що на 61,2% перевищило показники аналогічного періоду минулого року.