ДПС донарахувала 1,2 млрд грн після перевірок імпортерів авто

Державна податкова служба у 2026 році провела майже 100 документальних перевірок компаній, які ввозять і продають вживані автотранспортні засоби. За їх результатами донараховано 1,2 млрд грн податкових зобов’язань, а від’ємне значення ПДВ зменшено майже на 1 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Також податкова провела 230 фактичних перевірок. За їх результатами очікувана сума штрафних санкцій становить 55 млн грн.

Під час перевірок виявили 17 випадків ведення господарської діяльності без державної реєстрації. За цими фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення.

У ДПС зазначають, що за результатами аналізу секторів із ризиком тінізації виявили значну кількість юридичних осіб, які у 2025-2026 роках імпортували вживані автомобілі та використовували схеми мінімізації або уникнення сплати податків.

Серед найпоширеніших порушень податкова називає:

ввезення вживаних авто без відображення їх подальшого продажу в податковій звітності;

накопичення податкового кредиту за рахунок ПДВ, сплаченого під час імпорту;

використання накопиченого податкового кредиту для його штучного формування іншим підприємствам реального сектору;

імпорт авто нібито фізичними особами з подальшим перепродажем в Україні за заниженими цінами без сплати податків;

продаж транспортних засобів без державної реєстрації підприємницької діяльності.

У ДПС наголошують, що використання схем штучного формування податкового кредиту за рахунок ПДВ, сплаченого під час імпорту вживаних авто, перебуває під особливим контролем служби.

Податкова також попереджає, що подальший продаж автотранспортних засобів без державної реєстрації та належної сплати податків є підставою для фінансової й адміністративної відповідальності

Додамо, у першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.