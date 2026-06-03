ДПС інформує про ризики: підприємці отримали 40 тисяч повідомлень про низькі виторги та проблеми з РРО

Державна податкова служба впроваджує сервісні методи у взаємодії з платниками податків. Для допомоги у своєчасному виявленні та виправленні можливих помилок ДПС надіслала підприємцям понад 40 тисяч інформаційних повідомлень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Усі ці сповіщення надходять безпосередньо в Електронний кабінет платника. Податківці почали застосовувати цей інструмент з другого півріччя 2025 року. Нова практика передбачає, що замість негайного призначення податкових перевірок ДПС спочатку надсилає попередження та пропонує власнику бізнесу самостійно оцінити поточну ситуацію на підприємстві.

Ці листи мають виключно інформаційний характер і не є офіційними актами порушень. Податкова служба вказує підприємцям на потенційні невідповідності у звітності, що дозволяє компаніям уникнути нарахування штрафів та проведення фіскальних перевірок у майбутньому.

Зокрема, інформаційні повідомлення від ДПС фіксують такі ризикові критерії:

проведення розрахункових операцій виключно у безготівковій формі;

низькі обсяги виторгу — менше 20 тис. грн, що може свідчити про невідповідність реальним витратам на утримання бізнесу;

перевищення кількості зареєстрованих активних касових апаратів (РРО / ПРРО) над кількістю офіційно працевлаштованого персоналу у штаті компанії.

Певна частина представників бізнесу вже реагує на отримані цифрові листи шляхом надання письмових пояснень або подання уточнюючих податкових декларацій. Надання відповіді суб’єктами господарювання на такі повідомлення не є обов'язковим, проте вчасний аналіз вказаних ризиків допомагає уникнути проблем у майбутньому.

Нагадаємо, ДПС затвердила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий "Клуб білого бізнесу") станом на травень. До оновленого списку увійшов 9 251 суб’єкт господарювання.