Податкова пропонує компроміс із бізнесом для зменшення судових спорів

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко виступив з ініціативою запровадити механізм так званого податкового компромісу, який дозволив би врегульовувати спірні питання між бізнесом та податковою службою без звернення до суду.

Про це він заявив в інтерв'ю, організованому LB.ua.

За словами Кравченка, наразі більшість компаній уникають подання скарг безпосередньо до податкових органів і одразу йдуть до суду, оскільки не довіряють системі.

У податковій сподіваються переламати цю тенденцію.

"У кримінальному процесі є угода про примирення або угода про визнання винуватості, де прокурор може ухвалити попереднє рішення і погодити покарання менше, ніж передбачено законом. Потім з цією угодою обвинувачений з прокурором ідуть до суду — і суддя або затверджує цю угоду, або ні", – сказав Кравченко.

Він вважає, що запровадження нових інструментів, подібних до угоди про визнання вини в кримінальному процесі, дозволило б уникати судових розглядів та швидше наповнювати бюджет.

"Наприклад, пройшла перевірка, встановили, що підприємство не доплатило 400 млн. Підприємство приходить на зустріч, каже: ми не можемо заплатити все, можемо зараз 300 або 350 млн, погодьте, будь ласка; якщо не погоджуєтесь, ми йдемо до суду. Якщо в мене або у працівників податкової будуть такі законні підстави, ми можемо укласти попередню угоду, погодитися на ці штрафи або залишок розтермінувати на більший проміжок часу, і з цим підемо, наприклад, до судді", — пояснив очільник ДПС.

Кравченко підкреслив, що такий підхід дозволив би зменшити навантаження на суди, скоротити тривалість процесів і водночас забезпечити стабільні податкові надходження.

"Але наразі в нас немає такого права", - резюмував він.

Він також запевнив, що на посаді голови служби підтримуватиме всі законодавчі ініціативи, які покращують умови для бізнесу без шкоди для державного бюджету.

Окрім цього, ДПС працює над новими підходами до розрахунку податкового навантаження по регіонах, враховуючи особливості ведення бізнесу. До кінця травня обіцяють конкретні пропозиції.