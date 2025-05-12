Налоговая предлагает компромисс с бизнесом для уменьшения судебных споров

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко выступил с инициативой ввести механизм так называемого налогового компромисса, который позволил бы урегулировать спорные вопросы между бизнесом и налоговой службой без обращения в суд.

Об этом он заявил в интервью, организованном LB.ua.

По словам Кравченко, сейчас большинство компаний избегают подачи жалоб непосредственно в налоговые органы и сразу идут в суд, поскольку не доверяют системе.

В налоговой надеются переломить эту тенденцию.

"В уголовном процессе есть соглашение о примирении или соглашение о признании виновности, где прокурор может принять предварительное решение и согласовать наказание меньше, чем предусмотрено законом. Затем с этим соглашением обвиняемый с прокурором идут в суд — и судья либо утверждает это соглашение, либо нет", – сказал Кравченко.

Он считает, что введение новых инструментов, подобных соглашению о признании вины в уголовном процессе, позволило бы избегать судебных разбирательств и быстрее наполнять бюджет.

"Например, прошла проверка, установили, что предприятие не доплатило 400 млн. Предприятие приходит на встречу, говорит: мы не можем заплатить все, можем сейчас 300 или 350 млн, согласите, пожалуйста; если не соглашаетесь, мы идем в суд. Если у меня или у работников налоговой будут такие законные основания, остаток рассрочить на больший промежуток времени, и с этим пойдем, например, к судье", — пояснил глава ГНС.

Кравченко подчеркнул, что такой подход позволил бы снизить нагрузку на суды, сократить продолжительность процессов и одновременно обеспечить стабильные налоговые поступления.

"Но пока у нас нет такого права", – резюмировал он.

Он также заверил, что в должности главы службы будет поддерживать все законодательные инициативы, улучшающие условия для бизнеса без ущерба для государственного бюджета.

Кроме того, ГНС работает над новыми подходами к расчету налоговой нагрузки по регионам, учитывая особенности ведения бизнеса. До конца мая обещают конкретные предложения.