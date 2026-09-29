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Новости
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Киев привлек 1,5 млрд грн на энергостойкость перед зимой

Киев привлек 1,5 млрд грн на энергостойкость перед зимой
Киев привлек 1,5 млрд грн на энергостойкость перед зимой

Киев подписал с "Укрэксимбанком" кредитный договор на 1,5 млрд. грн. Средства планируют направить на повышение энергетической устойчивости столицы и подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Кредит привлекают в рамках Плана устойчивости территориального общества Киева, который Киевсовет утвердил в марте 2026 года. Решение о привлечении займа горсовет принял 3 сентября.

"Укрэксимбанк" стал третьим государственным банком, кредитующим меры по энергетической стойкости столицы.

В сообщении не уточняются сроки кредитования, процентная ставка и конкретные объекты, на которые потратят привлеченные 1,5 млрд грн.

Напомним, ранее Киев привлек 2 млрд грн от UGB на подготовку энергетики к зиме. Еще 2,5 млрд грн кредитной линии городу открыл Ощадбанк для выполнения Плана устойчивости и защиты критической инфраструктуры. Вместе с новым соглашением объем кредитования Киева тремя государственными банками составляет 6 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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