Румыния переживает худший энергетический кризис в истории: единственная в стране АЭС остается закрытой

Румыния переживает самый плохой энергетический кризис в истории на фоне закрытия единой АЭС в стране и рекордного обмеления Дуная. Из-за маловодия возникли проблемы также с судоходством и перевозкой зерна.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

Дефицит энергии

В сентябре показатели на реке почти втрое ниже среднего и продолжают снижаться. 20 сентября уровень воды в Дунае возле АЭС в Черноводе упал до 255 сантиметров. Это самый низкий показатель за всю историю современных измерений.

Из-за неработающей АЭС страна вынуждена импортировать дополнительные объемы электроэнергии в час пик. В то же время, дноуглубительные работы, начатые в августе для обеспечения охлаждения реакторов, остановили.

"Работники на дноуглубительном оборудовании в румынских водах ушли отдыхать. Нет запасного персонала и им не платят за работу в выходные", - отметил представитель правительства.

Проблемы с зерном

Низкий уровень воды повлиял и на перевозку зерна. Часть грузов фермеры теперь вынуждены доставлять сухопутным транспортом в Констанцу или Тулчу.

"Особенно в этом районе причалы, с которых загружали зерновые суда в Калафате, Бешете, фактически не работают, они заблокированы", – сказал мэр портового города Калафат Михай Котя.

По оценкам специалистов, поток воды в Дунае снизится до 1300 м3/с (кубических метров в секунду), поскольку дождей в регионе не ожидается.

Напомним, в начале августа из-за рекордной засухи и снижения уровня Дуная АЭС "Чернавода" оказалась под угрозой остановки. Чтобы изменить русло и направить воду на станцию, военные применили взрывчатку и взорвали скалу Пиржоая.