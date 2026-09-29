Искусственный интеллект заставит 11 млн человек изменить профессию: какие профессии под угрозой

Около 11 миллионам американских работников придется сменить профессию к 2035 году из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Наибольшее сокращение и вынужденная переквалификация угрожают офисным работникам, кассирам и складскому персоналу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Bloomberg.

По оценкам аналитиков, автоматизация коснется около 7% нынешней рабочей силы страны. Это означает, что ежегодное количество людей, сменяющих профессию в США (исторически около 215 тысяч), может возрасти втрое в течение следующих десяти лет. Переход будет трудным: шестерым из семи таких сотрудников грозит существенная переквалификация и потеря доходов.

Учитывая неопределенность темпов внедрения технологий и старения населения, авторы отчета предполагают, что общее количество людей, которым придется сменить специальность, может колебаться от 6 до 16 миллионов.

Кто под наибольшим риском

Исследование показало, что штатные работники, которым, скорее всего, придется искать другую специальность, сосредоточены в трех отраслях:

офисная и административная поддержка (в том числе операторы поддержки клиентов);

розничная торговля и продажи (кассиры);

транспорт и логистика (работники складов).

Значительная часть этих сотрудников имеют невысокие зарплаты. По расчетам McKinsey, работникам с низким уровнем доходов придется менять профессию почти в восемь раз чаще, чем зарабатывающим много.

Авторы исследования подчеркивают, что работники не являются взаимозаменяемыми единицами: количество открытых вакансий на рынке может быть достаточным, но люди останутся без работы, если новые должности потребуют других дипломов, специальных навыков, переезда или будут предлагать другую систему оплаты труда.

Темпы как во время пандемии и задачи для власти

По словам старшего партнера McKinsey Global Institute Танги Катлена, скорость таких изменений на рынке сравнима с тем, что работники пережили во время пандемии коронавируса. Разница в том, что тогда кризисный темп длился около двух лет, а теперь системную нагрузку придется выдерживать около десяти лет подряд.

Отдельным риском эксперт назвал то, что спрос на работников в одних областях может исчезать значительно быстрее, чем будут появляться вакансии в других отраслях.

Чтобы облегчить переход граждан, McKinsey советует правительствам всех уровней обеспечить точные данные о рынке труда и профинансировать программы переподготовки взрослых, поскольку классическая система образования до сих пор ориентируется преимущественно на подготовку молодежи.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский лидер отрасли спрогнозировал массовый выход роботов на рынок вместо живых работников. Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2–10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность. Настоящий бум начнется тогда, когда устройства смогут самостоятельно выполнять не менее 80% заданий по голосовым командам в незнакомом окружении.