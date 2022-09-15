Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем: люди вийшли на протест

Маріупольці продовжують сидіти без води та електрики. У місті наростає невдоволення, адже окупанти не поспішають виконувати обіцянки, а незабаром зима і почнуться холоди. Перші протести вже починаються.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Так, жителі будинків по проспекту Перемоги, 72, 74, 76 зібралися біля будівлі "Азовжитлокомплекс". За їх словами, у будинках вже третій місяць немає води та світла. Люди виживають. Адміністрація ж не дає жодних відповідей про причини", - йдеться у повідомленні.

Люди прийшли вимагати дій від так званої влади та комунальних служб.Останні відмовляються ремонтувати порив на вулиці та розбиту підстанцію.

"Так виглядає "турбота" з боку окупантів. Люди з інших районів також обурюються відсутністю елементарних умов для життя", - зазначають у міськраді Маріуполя.

Окупанти відновили жеки, які бездіють.

"Для чого ця контора?", "Ми як печерні люди без води та світла третій місяць", - негодують маріупольці.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенко, незадоволення мешканців зростає, адже люди покинуті напризволяще, а окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже й не обіцяє "відновлення". Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем.

"Звільнились керівник та головний енергетик окупаційної Маріупольтепломережі. Причина звільнення – небажання залишатися крайніми у неможливості розпочати опалювальний сезон та розуміння відповідальності за наслідки. Черговий доказ того, що зима буде холодною всередині квартир. Показові арешти та принесення в жертву колаборантів попереду - вже поруч", - зазначив Андрющенко.

Зазначимо, окупований Маріуполь через неможливість реконструкції котелень або підключення газу залишиться без опалення. Маріупольців чекає найгірша зима за весь час існування міста.

Також у зруйнованому та розбомбленому країною-агресором РФ Маріуполі неможливо відновити централізоване водопостачання.