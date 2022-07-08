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Окупанти визнали, що у Маріуполі неможливо відновити водопостачання
У зруйнованому та розбомбленому країною-агресором РФ Маріуполі неможливо відновити централізоване водопостачання.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання у Лівобережному районі Маріуполя неможливе через знешкодження водоводу російськими бомбами", - зазначив він.
За його словами, те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Андрющенко наголосив, що вирва від ФАБ-1000 у центрі міста наочно демонструє це.
"Адже більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових вимагає багато років. Їх "окупанти не мають", - констатує Андрющенко.
Зазначимо, окупований Маріуполь наступної зими через неможливість реконструкції котелень або підключення газу залишиться без опалення. Маріупольців чекає найгірша зима за весь час існування міста.