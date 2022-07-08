Окупанти визнали, що у Маріуполі неможливо відновити водопостачання

У зруйнованому та розбомбленому країною-агресором РФ Маріуполі неможливо відновити централізоване водопостачання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання у Лівобережному районі Маріуполя неможливе через знешкодження водоводу російськими бомбами", - зазначив він.

За його словами, те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району.

Андрющенко наголосив, що вирва від ФАБ-1000 у центрі міста наочно демонструє це.

"Адже більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових вимагає багато років. Їх "окупанти не мають", - констатує Андрющенко.

Зазначимо, окупований Маріуполь наступної зими через неможливість реконструкції котелень або підключення газу залишиться без опалення. Маріупольців чекає найгірша зима за весь час існування міста.