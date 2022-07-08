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Оккупанты признали, что в Мариуполе невозможно восстановить водоснабжение
В разрушенном и разбомбленном страной-агрессором РФ Мариуполе невозможно восстановить централизованное водоснабжение.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупационные власти наконец признали, что восстановление водоснабжения в Левобережном районе Мариуполя невозможно из-за обезвреживания водовода российскими бомбами", - отметил он.
По его словам, то же касается значительной части Центрального и Приморского района.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Андрющенко подчеркнул, что воронка от ФАБ-1000 в центре города наглядно демонстрирует это.
"Ведь большинство коммуникаций просто невозможно возобновить, а строительство новых требует много лет. Их у "оккупантов нет", - констатирует Андрющенко.
Отметим, оккупированный Мариуполь следующей зимой из-за невозможности реконструкции котельных или подключения газа останется без отопления. Мариупольцев ждет самая худшая зима за все время существования города.