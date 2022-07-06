Мэр Мариуполя рассказал, во сколько обойдется восстановление города

Восстановление Мариуполя, который разрушила и оккупировала армия страны-агрессора РФ, обойдется более чем в $14 млрд. Полное восстановление города займет 7-10 лет.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Также разбомблены 40% частных домов.

Большинство инфраструктуры города не подлежит реконструкции, поэтому в планах строительство новых объектов.

Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 млрд долларов для проживания там 220 тысяч человек.

Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.

"Сотрудничаем с разными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршалла" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и ЕИБ за постоянное внимание к нашему городу. Верю, совместно мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", - заявил Бойченко.

Напомним, Европейский Союз поможет восстановить разрушенный Мариуполь Донецкой области после освобождения от российских оккупантов. В ЕС уже работают над планом восстановления города.