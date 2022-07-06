Мер Маріуполя розповів, скільки коштуватиме відновлення міста

Відновлення Маріуполя, який зруйнувала та окупувала армія країни-агресора РФ, коштуватиме більш ніж $14 млрд. Повне відновлення міста займе 7-10 років.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

За його словами, через війну знищено або пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків.

Більшість інфраструктури міста не підлягає реконструкції, тож у планах будівництво нових об'єктів.

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури більш ніж 14 млрд доларів для проживання там 220 тисяч осіб.

Остаточну цифру буде названо після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відновленні вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відновлення. Сподіваємося, що у "плані Маршалла" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському, Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн та ЄІБ за постійну увагу до нашого міста. Вірю, спільно ми відродимо Маріуполь і зробимо його ще кращим", - заявив Бойченко.

Нагадаємо, Європейський Союз допоможе відновити зруйнований Маріуполь на Донеччині після звільнення від російських окупантів. У ЄС уже працюють над планом відбудови міста.