У Маріуполі під завалами будинку знову виявили понад 100 тіл мирних жителів

У зруйнованому та окупованому Маріуполі під завалами будинків продовжують знаходити тіла мирних мешканців. Окупанти не збираються проводити поховання загиблих.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Сумні знахідки щотижня. Нова братська могила під завалами у Лівобережному районі вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого", - повідомив він.

Окупанти поряд розбирають завали, знову про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити у підвалах.

За словами Андрющенка, ексгумацію в Маріуполі фактично зупинено.

"Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли. Тимчасові вуличні могили потроху перетворюються на постійні. Кальміуський район. Вул. Котляревська 8-а за два кроки від "гуманітарного штабу" могили з квітня. Досі" – зазначив Андрющенко.

Зазначимо раніше під час обстеження будівель у Лівобережному районі в одному з будинків виявили понад 100 тіл загиблих від бомбардування.

Крім того, наприкінці травня під час розбору завалів у Маріуполі на вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" було знайдено близько 70 тіл загиблих.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомляв, що з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації до 22 червня кількість убитих окупантами маріупольців становить понад 22 тисячі.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували звалище трупів у приміщенні супермаркету "Щирий кум" у Лівобережному районі Маріуполя. Туди росіяни звозять тіла загиблих, яких вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково ексгумованих.